Костромина Акилина Андреева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Костромина Акилина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромин Василий Маркианов

Рождение ребёнка
05.05.1912

Дочь: Костромина Гликерия Васильева

Отец ребёнка: Костромин Василий Маркианов

Рождение ребёнка
21.10.1913

Дочь: Костромина Параскева Васильева

Отец ребёнка: Костромин Василий Маркианов

Смерть
Неизвестно

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