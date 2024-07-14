Костромина Акилина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1912
Дочь: Костромина Гликерия Васильева
Отец ребёнка: Костромин Василий Маркианов
Рождение ребёнка
21.10.1913
Дочь: Костромина Параскева Васильева
Отец ребёнка: Костромин Василий Маркианов
Смерть
Неизвестно