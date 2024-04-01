Черенщикова (Портнягина) Пелагия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенщикова (Портнягина) Пелагия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Портнягин Петр Васильев

Мать: Портнягина Софья Савина

Бракосочетание
09.09.1835

Муж: Черенщиков Максим Степанов

Рождение ребёнка
12.12.1838

Сын: Черенщиков Евгений Павел Максимов

Отец ребёнка: Черенщиков Максим Степанов

Рождение ребёнка
17.09.1842

Дочь: Вера Максимова

Отец ребёнка: Черенщиков Максим Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Максимова

Отец ребёнка: Черенщиков Максим Степанов

Смерть
Неизвестно
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