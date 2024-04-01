Черенщикова (Портнягина) Пелагия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Портнягин Петр Васильев
Мать: Портнягина Софья Савина
Бракосочетание
09.09.1835
Рождение ребёнка
12.12.1838
Сын: Черенщиков Евгений Павел Максимов
Отец ребёнка: Черенщиков Максим Степанов
Рождение ребёнка
17.09.1842
Дочь: Вера Максимова
Отец ребёнка: Черенщиков Максим Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Максимова
Отец ребёнка: Черенщиков Максим Степанов
Смерть
Неизвестно