Черенщиков Максим Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
09.09.1835
Рождение ребёнка
12.12.1838
Сын: Черенщиков Евгений Павел Максимов
Мать ребёнка: Черенщикова Пелагия Петрова
Рождение ребёнка
17.09.1842
Дочь: Вера Максимова
Мать ребёнка: Черенщикова Пелагия Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Максимова
Мать ребёнка: Черенщикова Пелагия Петрова
Смерть
Неизвестно