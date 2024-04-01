Черенщиков Максим Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеренщиков Максим Степанов

Черенщиков Максим Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черенщиков Степан Сергеев

Мать: Черенщикова Матрона Родионова

Бракосочетание
09.09.1835

Жена: Черенщикова Пелагия Петрова

Рождение ребёнка
12.12.1838

Сын: Черенщиков Евгений Павел Максимов

Мать ребёнка: Черенщикова Пелагия Петрова

Рождение ребёнка
17.09.1842

Дочь: Вера Максимова

Мать ребёнка: Черенщикова Пелагия Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Максимова

Мать ребёнка: Черенщикова Пелагия Петрова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close