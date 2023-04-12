Саломатина (Масляникова) Евдокия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина (Масляникова) Евдокия Иосифовна

Место рождения

с. Шарапово

Дата рождения

1877

Дата смерти

20.01.1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Шарапово
Бракосочетание
01.04.1896

Муж: Саломатин Петр Илларионович

д. Малая Ильинка
запись от 1 апреля 1896г.: жених д. Малой Ильинки крестьянина Илариона Васильева Саламатина сын Петр Иларионов, православного вероисповедания и первым браком, 18 годов и 9 месяцев;невеста села Шарапов... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1898

Сын: Соломатин Степан Петрович

Отец ребёнка: Саломатин Петр Илларионович

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1905

Сын: Соломатин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Саломатин Петр Илларионович

д. Малая Ильинка
Смерть
20.01.1907
д. Малая Ильинка
Причина смерти: от чахотки
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