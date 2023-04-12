Саломатина (Масляникова) Евдокия Иосифовна
Место рожденияс. Шарапово
Дата рождения1877
Дата смерти20.01.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Бракосочетание
01.04.1896
д. Малая Ильинка
запись от 1 апреля 1896г.: жених д. Малой Ильинки крестьянина Илариона Васильева Саламатина сын Петр Иларионов, православного вероисповедания и первым браком, 18 годов и 9 месяцев;невеста села Шарапов... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1898
Сын: Соломатин Степан Петрович
Отец ребёнка: Саломатин Петр Илларионович
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1905
Сын: Соломатин Сергей Петрович
Отец ребёнка: Саломатин Петр Илларионович
д. Малая Ильинка
Смерть
20.01.1907
д. Малая Ильинка
Причина смерти: от чахотки