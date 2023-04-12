Соломатин Сергей Петрович
Место рожденияд. Малая Ильинка
Дата рождения1905
Дата смерти09.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
06.11.1932
Дочь: Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Соломатина Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Соломатин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Соломатина Татьяна Григорьевна
город Перово
Смерть
09.03.1943
Причина смерти: Погиб в бою