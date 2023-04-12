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Соломатин Сергей Петрович

Место рождения

д. Малая Ильинка

Дата рождения

1905

Дата смерти

09.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Саломатин Петр Илларионович

Мать: Саломатина Евдокия Иосифовна

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
06.11.1932

Дочь: Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Соломатина Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Соломатин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Соломатина Татьяна Григорьевна

город Перово
Смерть
09.03.1943
Причина смерти: Погиб в бою
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