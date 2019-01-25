Соломатина (Глазкова) Татьяна Григорьевна
Место рожденияЕгорьевский район
Дата рождения25.01.1909
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1932
Дочь: Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Соломатин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Соломатин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Соломатин Сергей Петрович
город Перово
Смерть
1961
Москва, город федерального значения Москва