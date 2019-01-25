Соломатина (Глазкова) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатина (Глазкова) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Егорьевский район

Дата рождения

25.01.1909

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Егорьевский район
Рождение ребёнка
06.11.1932

Дочь: Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Соломатин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Соломатин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Соломатин Сергей Петрович

город Перово
Смерть
1961
Москва, город федерального значения Москва
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