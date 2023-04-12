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Соломатин Степан Петрович

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Место рождения

д. Малая Ильинка

Дата рождения

21.12.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1898

Отец: Саломатин Петр Илларионович

Мать: Саломатина Евдокия Иосифовна

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
14.08.1923

Сын: Соломатин Василий Степанович

Мать ребёнка: Соломатина Пелагея

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Степановна

Мать ребёнка: Соломатина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Соломатина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Анна Степановна

Мать ребёнка: Соломатина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Соломатина Пелагея

Смерть
Неизвестно
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