Соломатин Степан Петрович
Место рожденияд. Малая Ильинка
Дата рождения21.12.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1898
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
14.08.1923
Сын: Соломатин Василий Степанович
Мать ребёнка: Соломатина Пелагея
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Степановна
Мать ребёнка: Соломатина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Соломатина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Анна Степановна
Мать ребёнка: Соломатина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Соломатина Пелагея
Смерть
Неизвестно