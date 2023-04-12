Соломатина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иосиф
Рождение ребёнка
14.08.1923
Сын: Соломатин Василий Степанович
Отец ребёнка: Соломатин Степан Петрович
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Степановна
Отец ребёнка: Соломатин Степан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Соломатин Степан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Анна Степановна
Отец ребёнка: Соломатин Степан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Соломатин Степан Петрович