Соломатина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатина Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1923

Сын: Соломатин Василий Степанович

Отец ребёнка: Соломатин Степан Петрович

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Степановна

Отец ребёнка: Соломатин Степан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Соломатин Степан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Анна Степановна

Отец ребёнка: Соломатин Степан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Соломатин Степан Петрович

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