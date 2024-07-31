Стародубцева Марья Петровна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Стародубцев Иван
Отец ребёнка: Стародубцев Агей
Рождение ребёнка
1834
Сын: Стародубцев Филипп
Отец ребёнка: Стародубцев Агей
Рождение ребёнка
1836
Сын: Стародубцев Денис
Отец ребёнка: Стародубцев Агей
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Стародубцева) Матрена
Отец ребёнка: Стародубцев Агей
Смерть
Неизвестно