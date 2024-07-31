Стародубцева Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева Марья Петровна

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Стародубцев Иван

Отец ребёнка: Стародубцев Агей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Стародубцев Филипп

Отец ребёнка: Стародубцев Агей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Стародубцев Денис

Отец ребёнка: Стародубцев Агей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Стародубцева) Матрена

Отец ребёнка: Стародубцев Агей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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