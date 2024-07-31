Стародубцев Иван
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Стародубцев Агей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Стародубцев Никита
Мать ребёнка: Стародубцева Елизавета Никитична
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Стародубцева) Прасковья
Мать ребёнка: Стародубцева Елизавета Никитична
Рождение ребёнка
1850
Сын: Стародубцев Алексей
Мать ребёнка: Стародубцева Елизавета Никитична
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Стародубцева) Аксинья
Мать ребёнка: Стародубцева Елизавета Никитична
Смерть
Неизвестно