Стародубцев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцев Иван

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Стародубцев Агей

Мать: Стародубцева Марья Петровна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева Елизавета Никитична

Рождение ребёнка
1846

Сын: Стародубцев Никита

Мать ребёнка: Стародубцева Елизавета Никитична

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Стародубцева) Прасковья

Мать ребёнка: Стародубцева Елизавета Никитична

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Стародубцев Алексей

Мать ребёнка: Стародубцева Елизавета Никитична

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Стародубцева) Аксинья

Мать ребёнка: Стародубцева Елизавета Никитична

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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