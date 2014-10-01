Гракович Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.10.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.05.1966
Дочь: Чернявская Евгения Олеговна
Мать ребёнка: Гракович Мария Станиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гракович Нина Олеговна
Мать ребёнка: Гракович Мария Станиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гракович Ольга Олеговна
Мать ребёнка: Гракович Мария Станиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гракович Мария Станиславовна
Смерть
01.10.2014