- Агафья Савична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Агафья Савична

- Агафья Савична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1687 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1687 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.

Дочь: Чернятева Марья Андреевна

Отец ребёнка: Чернятев Андрей Григорьевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.

Сын: Чернятев Леонтий Андреевич

Отец ребёнка: Чернятев Андрей Григорьевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close