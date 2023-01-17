- Агафья Савична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1687 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1687 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.
Дочь: Чернятева Марья Андреевна
Отец ребёнка: Чернятев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.
Сын: Чернятев Леонтий Андреевич
Отец ребёнка: Чернятев Андрей Григорьевич
Смерть
Неизвестно