Чернятев Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1674 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1674 ст.
Отец: Чернятев Григорий Давидович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.
Дочь: Чернятева Марья Андреевна
Мать ребёнка: - Агафья Савична
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.
Сын: Чернятев Леонтий Андреевич
Мать ребёнка: - Агафья Савична
Смерть
Неизвестно