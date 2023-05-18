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Чернятев Андрей Григорьевич

Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1674 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1645 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1674 ст.

Отец: Чернятев Григорий Давидович

Мать: не указана

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.

Дочь: Чернятева Марья Андреевна

Мать ребёнка: - Агафья Савична

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.

Сын: Чернятев Леонтий Андреевич

Мать ребёнка: - Агафья Савична

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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