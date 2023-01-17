Матрона Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Константинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1896

Дочь: Минаева Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Михайлин Михаил Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.07.1902

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Михайлин Михаил Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Михайлин Михаил Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.11.1905

Сын: Михайлин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Михайлин Михаил Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.11.1907

Сын: Михайлин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Михайлин Михаил Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.09.1909

Сын: Михайлин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Михайлин Михаил Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Михайлин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михайлин Михаил Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.09.1913

Дочь: София Михайловна

Отец ребёнка: Михайлин Михаил Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлин Михаил Уаров

Смерть
Неизвестно
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