Матрона Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1896
Дочь: Минаева Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Михайлин Михаил Уаров
Рождение ребёнка
16.07.1902
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Михайлин Михаил Уаров
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Михайлин Михаил Уаров
Рождение ребёнка
28.11.1905
Сын: Михайлин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Михайлин Михаил Уаров
Рождение ребёнка
19.11.1907
Сын: Михайлин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Михайлин Михаил Уаров
Рождение ребёнка
20.09.1909
Сын: Михайлин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Михайлин Михаил Уаров
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Михайлин Михаил Уаров
Рождение ребёнка
19.09.1913
Дочь: София Михайловна
Отец ребёнка: Михайлин Михаил Уаров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно