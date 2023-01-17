Михайлин Михаил Уаров
Место рождения
Дата рождения01.11.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875
Отец: Михайлин Уар Понтелеев
Мать: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
19.08.1896
Дочь: Минаева Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Матрона Константинова
Рождение ребёнка
16.07.1902
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Матрона Константинова
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Матрона Константинова
Рождение ребёнка
28.11.1905
Сын: Михайлин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Матрона Константинова
Рождение ребёнка
19.11.1907
Сын: Михайлин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Матрона Константинова
Рождение ребёнка
20.09.1909
Сын: Михайлин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Матрона Константинова
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Матрона Константинова
Рождение ребёнка
19.09.1913
Дочь: София Михайловна
Мать ребёнка: Матрона Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Константинова
Смерть
Неизвестно