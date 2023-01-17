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Михайлин Михаил Уаров

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875

Отец: Михайлин Уар Понтелеев

Мать: Прасковья Степанова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.08.1896

Дочь: Минаева Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Матрона Константинова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.07.1902

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Матрона Константинова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Матрона Константинова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.11.1905

Сын: Михайлин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Матрона Константинова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.11.1907

Сын: Михайлин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Матрона Константинова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.09.1909

Сын: Михайлин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Матрона Константинова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Михайлин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Матрона Константинова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.09.1913

Дочь: София Михайловна

Мать ребёнка: Матрона Константинова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Константинова

Смерть
Неизвестно
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