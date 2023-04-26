(Тюрина) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1848
Бракосочетание
08.01.1869
Рождение ребёнка
20.10.1869
Дочь: (Сорокина) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Сорокин Александр Тимофеев
Рождение ребёнка
21.10.1872
Дочь: (Сорокина кр. 2.02.1890) Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Сорокин Александр Тимофеев
Смерть
Неизвестно