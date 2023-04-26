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(Тюрина) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1848

Отец: Тюрин Сергей Николаев

Мать: Тюрина (Марфа Гордеевна) Макрина Гордеевна

Бракосочетание
08.01.1869

Муж: Сорокин Александр Тимофеев

Рождение ребёнка
20.10.1869

Дочь: (Сорокина) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Сорокин Александр Тимофеев

Рождение ребёнка
21.10.1872

Дочь: (Сорокина кр. 2.02.1890) Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Сорокин Александр Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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