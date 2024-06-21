(Синурова) Серафима Никитична 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Синурова) Серафима Никитична

Место рождения

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Синуров Никита Матвеевич

Мать: Синурова Екатерина

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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