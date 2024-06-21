(Синурова) Серафима Никитична
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Синуров Никита Матвеевич
Мать: Синурова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно