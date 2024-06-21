Синурова Екатерина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСинурова Екатерина

Синурова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Синурова) Нина Никитична

Отец ребёнка: Синуров Никита Матвеевич

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синуров Никита Матвеевич

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синуров Никита Матвеевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Синурова) Серафима Никитична

Отец ребёнка: Синуров Никита Матвеевич

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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