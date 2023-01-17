Хорошавина (?) Екатерина Нестерова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1885
Отец ребёнка: Хорошавин Иосиф Сидорович
Рождение ребёнка
07.11.1889
Сын: Хорошавин Михаил Иосифович
Отец ребёнка: Хорошавин Иосиф Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно