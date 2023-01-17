Хорошавина (?) Екатерина Нестерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Екатерина Нестерова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1885

Сын: Хорошавин Яков Иосифович

Отец ребёнка: Хорошавин Иосиф Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.11.1889

Сын: Хорошавин Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Хорошавин Иосиф Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Иосиф Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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