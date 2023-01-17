Хорошавин Иосиф Сидорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хорошавин Сидор .
Мать: Хорошавина ?
Рождение ребёнка
02.10.1885
Мать ребёнка: Хорошавина Екатерина Нестерова
Рождение ребёнка
07.11.1889
Сын: Хорошавин Михаил Иосифович
Мать ребёнка: Хорошавина Екатерина Нестерова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно