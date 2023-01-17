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Хорошавин Иосиф Сидорович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хорошавин Сидор .

Мать: Хорошавина ?

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.10.1885

Сын: Хорошавин Яков Иосифович

Мать ребёнка: Хорошавина Екатерина Нестерова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.11.1889

Сын: Хорошавин Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Хорошавина Екатерина Нестерова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Екатерина Нестерова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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