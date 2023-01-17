Лысов Яков Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1716 ст.
Дата смертиОколо 1785 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1716 ст.
Отец: Лысов Игнат Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Мать ребёнка: Рубцова Пелагия Родионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Сын: Лысов Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Рубцова Пелагия Родионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Мать ребёнка: Рубцова Пелагия Родионовна
Рождение ребёнка
25.06.1755 ст.
Дочь: Лысова Февронья Яковлевна
Мать ребёнка: Рубцова Пелагия Родионовна
Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Дочь: Лысова Фёкла Яковлевна
Мать ребёнка: Рубцова Пелагия Родионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Дочь: Лысова Евфимия Яковлевна
Мать ребёнка: Рубцова Пелагия Родионовна
Смерть
Около 1785 ст.