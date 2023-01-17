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Лысов Яков Игнатьевич

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Место рождения

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1716 ст.

Дата смерти

Около 1785 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1684 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1716 ст.

Отец: Лысов Игнат Иванович

Мать: не указана

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Сын: Лысов Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Рубцова Пелагия Родионовна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Сын: Лысов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Рубцова Пелагия Родионовна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Сын: Лысов Леонтий Яковлевич

Мать ребёнка: Рубцова Пелагия Родионовна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1755 ст.

Дочь: Лысова Февронья Яковлевна

Мать ребёнка: Рубцова Пелагия Родионовна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Дочь: Лысова Фёкла Яковлевна

Мать ребёнка: Рубцова Пелагия Родионовна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Дочь: Лысова Евфимия Яковлевна

Мать ребёнка: Рубцова Пелагия Родионовна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1785 ст.
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