Рубцова Пелагия Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова Пелагия Родионовна

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Место рождения

Богоявленский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1720 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1720 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Богоявленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Сын: Лысов Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Лысов Яков Игнатьевич

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Сын: Лысов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Лысов Яков Игнатьевич

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Сын: Лысов Леонтий Яковлевич

Отец ребёнка: Лысов Яков Игнатьевич

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1755 ст.

Дочь: Лысова Февронья Яковлевна

Отец ребёнка: Лысов Яков Игнатьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Дочь: Лысова Фёкла Яковлевна

Отец ребёнка: Лысов Яков Игнатьевич

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Дочь: Лысова Евфимия Яковлевна

Отец ребёнка: Лысов Яков Игнатьевич

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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