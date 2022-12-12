Рубцова Пелагия Родионовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1720 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1720 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Отец ребёнка: Лысов Яков Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Сын: Лысов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Лысов Яков Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Отец ребёнка: Лысов Яков Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.06.1755 ст.
Дочь: Лысова Февронья Яковлевна
Отец ребёнка: Лысов Яков Игнатьевич
Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Дочь: Лысова Фёкла Яковлевна
Отец ребёнка: Лысов Яков Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Дочь: Лысова Евфимия Яковлевна
Отец ребёнка: Лысов Яков Игнатьевич
Смерть
Неизвестно