Ефимия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Гурий Павлов

Отец ребёнка: Павел Васильевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Агафья Павловна

Отец ребёнка: Павел Васильевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Аграфена Павловна

Отец ребёнка: Павел Васильевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Евстигней Павлович

Отец ребёнка: Павел Васильевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Павел Васильевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
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