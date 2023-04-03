Ефимия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Гурий Павлов
Отец ребёнка: Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Агафья Павловна
Отец ребёнка: Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Аграфена Павловна
Отец ребёнка: Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Евстигней Павлович
Отец ребёнка: Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно