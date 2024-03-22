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Павел Васильевич

Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Василий Калинов

Мать: Марья Львовна

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Гурий Павлов

Мать ребёнка: Ефимия Петрова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Агафья Павловна

Мать ребёнка: Ефимия Петрова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Аграфена Павловна

Мать ребёнка: Ефимия Петрова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Евстигней Павлович

Мать ребёнка: Ефимия Петрова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Ефимия Петрова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Афросинья Павловна

Мать ребёнка: Марья

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Павловна

Мать ребёнка: Марья

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Петрова

Смерть
Неизвестно
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