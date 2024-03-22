Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Василий Калинов
Мать: Марья Львовна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Гурий Павлов
Мать ребёнка: Ефимия Петрова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Агафья Павловна
Мать ребёнка: Ефимия Петрова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Аграфена Павловна
Мать ребёнка: Ефимия Петрова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Евстигней Павлович
Мать ребёнка: Ефимия Петрова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Ефимия Петрова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Афросинья Павловна
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Павловна
Мать ребёнка: Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Петрова
Смерть
Неизвестно