Шабардин Никифор Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: Шабардин Козьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Шабардин Максим Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Шабардин Козьма Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно