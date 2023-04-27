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Шабардин Никифор Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: Шабардин Козьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Шабардин Максим Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Шабардин Мокей Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Шабардин Федот Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Шабардин Козьма Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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