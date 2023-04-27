Шабардин Федот Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабардин Федот Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1669 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Шабардин Никифор Козьмин

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно