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Шабардин Федот Никифоров
Шабардин Федот Никифоров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1717
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шабардин Никифор Козьмин
1669 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец:
Шабардин Никифор Козьмин
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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