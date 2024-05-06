Кочева Галина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочева Елена Александровна
Отец ребёнка: Кочев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
13.08.?
Дочь: Кочева Эльвира Александровна
Отец ребёнка: Кочев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Кочев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Кочев Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно