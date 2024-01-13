Артемьева (Кравцова) Елена Дмитриевна
Место рожденияВитебск, Витебская область
Дата рождения1883 ст.
Дата смерти15.07.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Отец: Кравцов Дмитрий Марков
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
07.04.1907 ст.
Дочь: Сухопарова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Артемьев Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.1910 ст.