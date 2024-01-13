Артемьева (Кравцова) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемьева (Кравцова) Елена Дмитриевна

Артемьева (Кравцова) Елена Дмитриевна

Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

15.07.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: Кравцов Дмитрий Марков

Мать: не указана

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
07.04.1907 ст.

Дочь: Сухопарова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Артемьев Михаил Михайлович

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Михаил Михайлович

Смерть
15.07.1910 ст.
Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close