Сухопарова (Артемьева) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.04.1907 ст.
Дата смерти01.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1907 ст.
Рождение ребёнка
10.12.1927
Сын: Сухопаров Григорий Александрович
Отец ребёнка: Сухопаров Александр Иванович
Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1981
Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область