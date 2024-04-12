Сухопарова (Артемьева) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопарова (Артемьева) Анастасия Михайловна

Место рождения

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

07.04.1907 ст.

Дата смерти

01.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1907 ст.

Отец: Артемьев Михаил Михайлович

Мать: Артемьева Елена Дмитриевна

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.12.1927

Сын: Сухопаров Григорий Александрович

Отец ребёнка: Сухопаров Александр Иванович

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухопаров Александр Иванович

Смерть
01.03.1981
Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
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