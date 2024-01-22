Кунгурова -- Екатерина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунгурова -- Екатерина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунгуров Никита Спиридонович

Рождение ребёнка
20.09.1881

Сын: Кунгуров Евстафий Никитович

Отец ребёнка: Кунгуров Никита Спиридонович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.06.1895

Дочь: Кунгурова Антонина Никитична

Отец ребёнка: Кунгуров Никита Спиридонович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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