Кунгурова -- Екатерина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1881
Сын: Кунгуров Евстафий Никитович
Отец ребёнка: Кунгуров Никита Спиридонович
Рождение ребёнка
12.06.1895
Дочь: Кунгурова Антонина Никитична
Отец ребёнка: Кунгуров Никита Спиридонович
Смерть
Неизвестно