Кунгуров Евстафий Никитович
Место рождения
Дата рождения20.09.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1881
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кунгурова Евгения Евстафьевна
Мать ребёнка: Кунгурова -- Александра Владимировна
Рождение ребёнка
08.02.1903
Дочь: Кунгурова Валентина Евстафьевна
Мать ребёнка: Кунгурова -- Александра Владимировна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Кунгуров Иван Евстафьевич
Мать ребёнка: Кунгурова -- Александра Владимировна
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Кунгуров Федор Евстафьевич
Мать ребёнка: Кунгурова -- Александра Владимировна
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Кунгуров Петр Евстафьевич
Мать ребёнка: Кунгурова -- Александра Владимировна
Рождение ребёнка
09.12.1916
Сын: Кунгуров Филипп Евстафьевич
Мать ребёнка: Кунгурова -- Александра Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно