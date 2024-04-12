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Кунгуров Евстафий Никитович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

20.09.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1881

Отец: Кунгуров Никита Спиридонович

Мать: Кунгурова -- Екатерина Трофимовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кунгурова Евгения Евстафьевна

Мать ребёнка: Кунгурова -- Александра Владимировна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.02.1903

Дочь: Кунгурова Валентина Евстафьевна

Мать ребёнка: Кунгурова -- Александра Владимировна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Кунгуров Иван Евстафьевич

Мать ребёнка: Кунгурова -- Александра Владимировна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Кунгуров Федор Евстафьевич

Мать ребёнка: Кунгурова -- Александра Владимировна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Кунгуров Петр Евстафьевич

Мать ребёнка: Кунгурова -- Александра Владимировна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.12.1916

Сын: Кунгуров Филипп Евстафьевич

Мать ребёнка: Кунгурова -- Александра Владимировна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунгурова -- Александра Владимировна

Смерть
Неизвестно
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