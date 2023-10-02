Безгодкова Хавронья Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1862
Дочь: Безгодкова Евдокия Денисова
Отец ребёнка: Безгодков Денис Иванов
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
МК Покровской церкви села Камышевского Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии (Тобольский архив) 1862 года запись №29
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно