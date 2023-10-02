Безгодкова Хавронья Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгодкова Хавронья Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

21 год
Рождение ребёнка
25.02.1862

Дочь: Безгодкова Евдокия Денисова

Отец ребёнка: Безгодков Денис Иванов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
МК Покровской церкви села Камышевского Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии (Тобольский архив) 1862 года запись №29
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безгодков Денис Иванов

Смерть
Неизвестно
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