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Безгодкова Евдокия Денисова

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

25.02.1862

Дата смерти

18.04.1862

Пол

Женский

Отец

Около 1826 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1862

Отец: Безгодков Денис Иванов

Мать: Безгодкова Хавронья Леонтьева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
МК Покровской церкви села Камышевского Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии (Тобольский архив) 1862 года запись №29
Смерть
18.04.1862
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
МК Покровской церкви села Камышевского Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии (Тобольский архив) 1862 года запись №11 2 мес от родимица

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