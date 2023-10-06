Безгодкова Евдокия Денисова
Место рождения
Дата рождения25.02.1862
Дата смерти18.04.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1862
МК Покровской церкви села Камышевского Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии (Тобольский архив) 1862 года запись №29
Смерть
18.04.1862
МК Покровской церкви села Камышевского Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии (Тобольский архив) 1862 года запись №11 2 мес от родимица