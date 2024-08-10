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Безсонов Иван Игнатьевич

Место рождения

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Безсонов Игнатий Николаевич

Мать: не указана

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терпугова Мария Никифорова (Безсонова)

Крещение
04.01.1844 ст.
Белоярское, Барнаульский округ, Сибирский край
восприемник Василий Никифорович Терпугов и Августа
Рождение ребёнка
20.11.1844 ст.

Сын: Безсонов Стефан Иванович

Мать ребёнка: Терпугова Мария Никифорова (Безсонова)

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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