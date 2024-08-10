Безсонов Иван Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Безсонов Игнатий Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
04.01.1844 ст.
Белоярское, Барнаульский округ, Сибирский край
восприемник Василий Никифорович Терпугов и Августа
Рождение ребёнка
20.11.1844 ст.
Мать ребёнка: Терпугова Мария Никифорова (Безсонова)
Смерть
Неизвестно