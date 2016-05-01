Афанасьева (Олейник) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьева (Олейник) Валентина Ивановна

Афанасьева (Олейник) Валентина Ивановна

avatar

Место рождения

Винница, Вінницька область

Дата рождения

18.12.1943

Дата смерти

01.05.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1943

Отец: Олейник Иван Иванович

Мать: Олейник Екатерина Евстафьевна

Винница, Вінницька область
Бракосочетание
02.07.1966

Муж: Афанасьев Александр Иванович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.12.1968

Дочь: Афанасьева Елена Александровна

Отец ребёнка: Афанасьев Александр Иванович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.12.1969

Дочь: Савушкина Ирина Александровна

Отец ребёнка: Афанасьев Александр Иванович

Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
01.05.2016
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close