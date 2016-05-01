Афанасьева (Олейник) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.12.1943
Дата смерти01.05.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1943
Бракосочетание
02.07.1966
Рождение ребёнка
03.12.1968
Дочь: Афанасьева Елена Александровна
Отец ребёнка: Афанасьев Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1969
Дочь: Савушкина Ирина Александровна
Отец ребёнка: Афанасьев Александр Иванович
Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
01.05.2016
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область