Олейник (Кошелева) Екатерина Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейник (Кошелева) Екатерина Евстафьевна

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Место рождения

Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

24.11.1919

Дата смерти

20.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1919

Отец: Кошелев Иосиф Сергеевич

Мать: Кошелева Матрёна Федоровна

Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.12.1943

Дочь: Афанасьева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Олейник Иван Иванович

Винница, Вінницька область
Бракосочетание
01.03.1945

Муж: Олейник Иван Иванович

Мизяковские Хутора, Вінницька область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Олейник Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Олейник Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.02.1948

Дочь: Юскова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Олейник Иван Иванович

Винница, Вінницька область
Смерть
20.01.1979
Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
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