Олейник (Кошелева) Екатерина Евстафьевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1919
Дата смерти20.01.1979
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1919
Рождение ребёнка
18.12.1943
Дочь: Афанасьева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Олейник Иван Иванович
Бракосочетание
01.03.1945
Мизяковские Хутора, Вінницька область
Рождение ребёнка
1945
Сын: Олейник Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Олейник Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1948
Дочь: Юскова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Олейник Иван Иванович
Смерть
20.01.1979
Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край