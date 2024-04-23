Прасковья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1819
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирон Евдокимович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Агрипина Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Евдокимович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Трофим Миронович
Отец ребёнка: Мирон Евдокимович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Надежда Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Евдокимович
Рождение ребёнка
29.10.1854
Дочь: Анастасия Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Евдокимович
Рождение ребёнка
09.02.1857
Сын: Софроний Миронович
Отец ребёнка: Мирон Евдокимович