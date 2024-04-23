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Прасковья Андреевна

Место рождения

Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Андрей

Мать: не указана

Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирон Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агрипина Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Евдокимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Трофим Миронович

Отец ребёнка: Мирон Евдокимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Надежда Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Евдокимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1854

Дочь: Анастасия Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Евдокимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.02.1857

Сын: Софроний Миронович

Отец ребёнка: Мирон Евдокимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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