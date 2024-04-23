Мирон Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти09.04.1878
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Евдоким Захарович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Агрипина Мироновна
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Трофим Миронович
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Надежда Мироновна
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
29.10.1854
Дочь: Анастасия Мироновна
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
09.02.1857
Сын: Софроний Миронович
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
21.08.1872
Сын: Мокий Миронович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Смерть
09.04.1878