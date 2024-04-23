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Мирон Евдокимович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

09.04.1878

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Евдоким Захарович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агрипина Мироновна

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Трофим Миронович

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Надежда Мироновна

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1854

Дочь: Анастасия Мироновна

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.02.1857

Сын: Софроний Миронович

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1872

Сын: Мокий Миронович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
09.04.1878

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