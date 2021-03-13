Елецкий Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1933
Дата смерти13.03.2021
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1933
Отец: Елецкий Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Волжский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.03.2021