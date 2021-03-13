Елецкий Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елецкий Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1933

Дата смерти

13.03.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1933

Отец: Елецкий Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волжский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.03.2021
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