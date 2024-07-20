Баяндин Илья Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиПосле 1871
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: Баяндин Гавриил
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Епкашор (Ошибский приход)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баяндина Васса Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баяндина Дарья Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Гаврилова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 527, С.4 - МК (1869)
Смерть
После 1871