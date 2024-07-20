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Баяндин Илья Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

После 1871

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: Баяндин Гавриил

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Епкашор (Ошибский приход)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баяндина Васса Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баяндина Дарья Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Гаврилова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 527, С.4 - МК (1869)
Смерть
После 1871

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