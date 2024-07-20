Баяндин Гавриил До 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндин Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Баяндин Ефимий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.336 (МК-1873) ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Епкашора (Ошибский приход)
Рождение ребёнка
До 1833

Сын: Баяндин Георгий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Епкашор (Ошибский приход)
Рождение ребёнка
До 1849

Сын: Баяндин Илья Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Епкашор (Ошибский приход)
Смерть
Неизвестно

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