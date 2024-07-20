Баяндин Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Баяндин Ефимий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.336 (МК-1873) ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Епкашора (Ошибский приход)
Рождение ребёнка
До 1833
Сын: Баяндин Георгий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Епкашор (Ошибский приход)
Рождение ребёнка
До 1849
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Епкашор (Ошибский приход)
Смерть
Неизвестно