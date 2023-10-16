Буланкина Ксения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.02.1931 ст.
Сын: Буланкин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буланкина Таисия Алексеевна
Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно