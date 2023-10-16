Буланкина Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланкина Ксения Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1931 ст.

Сын: Буланкин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буланкина Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Буланкин Алексей Федорович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буланкин Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно
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