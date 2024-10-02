Кудашова (Малыхина) Анастасия Егоровна
Место рождения
Дата рождения30.09.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудашов Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
06.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудашов Алексей Филиппович
Смерть
Неизвестно