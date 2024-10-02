Кудашова (Малыхина) Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашова (Малыхина) Анастасия Егоровна

Место рождения

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

30.09.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1920

Отец: Малыхин Георгий (Егор) Аркадьевич

Мать: Малыхина (Пискун) Ксения Федоровна

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудашов Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
12.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудашов Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
06.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудашов Алексей Филиппович

Смерть
Неизвестно

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