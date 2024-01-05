Семенов Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1989

Сын: Семенов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Семенова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
11.06.1990

Сын: Семенов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Семенова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
30.04.1995

Дочь: Мотрюк Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Семенова Татьяна Викторовна

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