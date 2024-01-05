Семенов Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1989
Сын: Семенов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Семенова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
11.06.1990
Мать ребёнка: Семенова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
30.04.1995
Дочь: Мотрюк Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Семенова Татьяна Викторовна