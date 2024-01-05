Семенова Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1989

Сын: Семенов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Семенов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
11.06.1990

Сын: Семенов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Семенов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
30.04.1995

Дочь: Мотрюк Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Семенов Сергей Владимирович

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