Семенова Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1989
Сын: Семенов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Семенов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
11.06.1990
Отец ребёнка: Семенов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
30.04.1995
Дочь: Мотрюк Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Семенов Сергей Владимирович