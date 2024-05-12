Озерной Петр Маркович кузнец мельник — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерной Петр Маркович кузнец мельник

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Озерной Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озерной Николай Петрович

Мать ребёнка: Озерная Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озерной Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Озерная Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Озерная Ольга Петровна

Мать ребёнка: Озерная Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Озерная Мария Петровна

Мать ребёнка: Озерная Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Озерная Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Озерная Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озерной Александр Петрович

Мать ребёнка: Озерная Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озерной Григорий Петрович

Мать ребёнка: Озерная Агафья

Рождение ребёнка
1911

Сын: Озерной Антон Петрович

Мать ребёнка: Озерная Агафья

Смерть
Неизвестно

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