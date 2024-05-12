Озерной Петр Маркович кузнец мельник
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Озерной Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Озерная Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Озерная Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Озерная Ольга Петровна
Мать ребёнка: Озерная Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Озерная Мария Петровна
Мать ребёнка: Озерная Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Озерная Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Озерная Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Озерной Александр Петрович
Мать ребёнка: Озерная Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Озерной Григорий Петрович
Мать ребёнка: Озерная Агафья
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Озерная Агафья
Смерть
Неизвестно