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Егор Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

До 1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кузьма Алексеевич

Мать: Аграфена Титовна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Христина Егоровна

Мать ребёнка: Елена Петровна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Иван Егорович

Мать ребёнка: Елена Петровна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Григорий Егорович

Мать ребёнка: Елена Петровна

Рождение ребёнка
?.02.1864

Сын: Филимон Егорович

Мать ребёнка: Елена Петровна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Александра Егоровна

Мать ребёнка: Елена Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1907
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