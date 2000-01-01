Егор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиДо 1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Кузьма Алексеевич
Мать: Аграфена Титовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Христина Егоровна
Мать ребёнка: Елена Петровна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Иван Егорович
Мать ребёнка: Елена Петровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Григорий Егорович
Мать ребёнка: Елена Петровна
Рождение ребёнка
?.02.1864
Сын: Филимон Егорович
Мать ребёнка: Елена Петровна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Александра Егоровна
Мать ребёнка: Елена Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1907