Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Христина Егоровна

Отец ребёнка: Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Иван Егорович

Отец ребёнка: Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Григорий Егорович

Отец ребёнка: Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
?.02.1864

Сын: Филимон Егорович

Отец ребёнка: Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Александра Егоровна

Отец ребёнка: Егор Кузьмич

Работа или профессия
Неизвестно
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