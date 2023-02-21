Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Христина Егоровна
Отец ребёнка: Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Иван Егорович
Отец ребёнка: Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Григорий Егорович
Отец ребёнка: Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
?.02.1864
Сын: Филимон Егорович
Отец ребёнка: Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Александра Егоровна
Отец ребёнка: Егор Кузьмич
Работа или профессия
Неизвестно