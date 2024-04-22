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Емельян Алексеев

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

11.07.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1821 ст.

Отец: Алексей Антонов

Мать: Пелагея Андреева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.10.1839 ст.

Жена: Мария Тимофеева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Пелагея Емельянова

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Ефимия Емельянова

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.12.1849 ст.

Сын: Калинник Емельянов

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.08.1853 ст.

Сын: Пимен Емельянов

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.09.1854 ст.

Сын: Федор Емельянов

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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