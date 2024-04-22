Мария Тимофеева
Место рождения
Дата рождения15.07.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1823 ст.
Отец: Тимофей Алексеев
Мать: Агафья Васильева
Бракосочетание
09.10.1839 ст.
Муж: Емельян Алексеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Пелагея Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Ефимия Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
07.12.1849 ст.
Сын: Калинник Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
01.08.1853 ст.
Сын: Пимен Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
13.09.1854 ст.
Сын: Федор Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Алексеев
Смерть
Неизвестно