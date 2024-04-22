Мария Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Тимофеева

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.07.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1823 ст.

Отец: Тимофей Алексеев

Мать: Агафья Васильева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.10.1839 ст.

Муж: Емельян Алексеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Пелагея Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Алексеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Ефимия Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Алексеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.12.1849 ст.

Сын: Калинник Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Алексеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.08.1853 ст.

Сын: Пимен Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Алексеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.09.1854 ст.

Сын: Федор Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Алексеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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